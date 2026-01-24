ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਤੰਗ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾ
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
January 24, 2026
ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਕਸੂਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। 9 ਸਾਲਾ ਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਗਏ 10 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੰਡਾ ਪਤੰਗ ਫੜਨ ਲਈ ਖੇਤ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟੋਏ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਿਵਮ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਰਾਨਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਮਕਸੂਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 10 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਪਤੰਗ ਫੜਨ ਲਈ ਖੇਤ ਵੱਲ ਭੱਜੇ। ਪਰ ਇੱਕ 9 ਸਾਲਾ ਸ਼ਿਵਮ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਬੱਚੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਚੁੱਪ
ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਬੱਚੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਮ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 112 ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ।
ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਲਾਸ਼ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 112 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ (ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ) ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਥਾਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।