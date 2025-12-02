ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਜਗਰਾਉਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਠ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 20 ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ।
Published : December 2, 2025 at 4:08 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਸ਼ੂ ਵਿਭਾਗ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿਰਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂੰਹ-ਖੁਰ (FMD) ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਲਾਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਫੈਦ ਚੂਨਾ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੱਠ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਲੱਗਭਗ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਠੰਢ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਸ਼ੂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਝ, ਗਾਂ, ਬੱਕਰੀ, ਭੇਡ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਇਲਾਜ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 8 ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਸ਼੍ਹੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਕੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹੋਣਾ, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।'
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ :
- ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ।
- ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਰੋਕੋ।
- ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਓ।
- ਗਊਸ਼ਾਲਾ/ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
- ਨਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ 7–10 ਦਿਨ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ।
- ਚੂਨੇ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
- ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।