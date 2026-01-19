ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਨਿਗਲੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ, ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਹਨਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ।
Published : January 19, 2026 at 9:08 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ 6 ਬੇਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ 34 ਸਾਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ।
ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੜੀ ਲਾਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਜਾਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। "
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।"
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿੱਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਘਰ ਦਾ ਆਖਾਰੀ ਚਿਰਾਗ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ (27) ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਮਲਸੀਹਾ ਬਾਜਣ ਦੀ ਨਹਿਰ ਕੰਡੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਘਰ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
ਸਾਲ-2012 ’ਚ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 6 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਛਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਛੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ। ਪੁੱਤ ਗੱਭਰੂ ਹੋਏ ਪਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਕੜ ਜਾਲ ਨੇ ਇਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਛੇ ਦੇ ਛੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝ ਗਏ। ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਮਾਤਾ ਛਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ 6 ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ।