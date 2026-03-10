ETV Bharat / state

2 ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਤਕਰਾਰ 'ਚ ਬਦਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

Barnala firing case
ਦੋ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 10, 2026 at 4:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਦੌੜ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਦੌੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਭਦੌੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ (Etv Bharat)

ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ

ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਦੌੜ ਵਿਖੇ ਰਾਤ 8.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਦੋੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬੈਠੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਦੌੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਸਵੀਰ ਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਭਦੌੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। '


ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸੀ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ 4 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਦੌੜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਭਦੌੜ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 17 ਦਰਜ ਕਰਕੇ115(2), 109, 333, 190, 191 ਬੀਐਨਐਸ ਅਤੇ 27/54/59 ਆਰਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 7.6/2 ਐਮ.ਐਮ ਪਿਸਟਲ (ਲਾਈਸੰਸੀ ), 4 ਖੋਲ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।'

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ,ਪਿੰਡ ਸੈਦੋਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ,ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸਚਿਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ
ਬਰਨਾਲਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ
BARNALA FIRING CASE
7 ARRESTED IN BARNALA FIRING CASE
BARNALA POLICE ACTION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.