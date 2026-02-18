ETV Bharat / state

50 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਬੋਰੀ, ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ

ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਬੋਰੀ।

50 ਸਾਲਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਬੋਰੀ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 18, 2026 at 10:33 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਤੱਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ।

ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 50 ਸਾਲਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਵਜ਼ਨ

ਫਰਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਜਨ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।'

50 ਸਾਲਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਬੋਰੀ (Etv Bharat)

ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਢਾਈ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਜ਼ਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਢਾਈ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਜਨ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਈ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

50 ਸਾਲਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਣ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"- ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ 50 ਸਾਲਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਚੈਲੇਂਜ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

TAGGED:

ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ
MAN LIFTS 2 QUINTALS OF WEIGHT
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਮਿੰਨੀ ਓਲੰਪਿਕ
QILA RAIPUR GAMES

