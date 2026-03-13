ਪਰਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਕੁਟਾਪਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਪਰਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਕੁਟਾਪਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : March 13, 2026 at 10:21 AM IST
ਜਲੰਧਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਈਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 40 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਲਿਜਾਕੇ ਕੀਤੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਸੂਮ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਛੱਤ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ (ਪੀੜਤ) ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ
ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਈਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕਰਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।' ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ 'ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ।'