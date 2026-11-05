ਪੰਜਾਬ 'ਚ 34 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰੇੇੇਡੇਨ ਬਰਾਮਦ, ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ 34 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰੇੇੇਡੇਨ ਬਰਾਮਦ, ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 34 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ।
Published : November 5, 2026 at 4:29 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ' ਅਤੇ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਰ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (ਆਈਪੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ (ਪੀਪੀਐੱਸ) ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
'ਉਜ਼ੀ' ਸਬ-ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ, ਦੋ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਮਾਦ'
ਆਈਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 34 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ 9 ਐੱਮਐੱਮ 'ਉਜ਼ੀ' ਸਬ-ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ, ਦੋ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਮੁੱਖ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ'।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਾਰਕੋ ਹੈਂਡਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰ ਸਥਾਨਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਜਾਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। -ਆਈਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
'ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ'
ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਘਰਿੰਡਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ (29 ਅਕਤੂਬਰ): ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੰਬਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 19 ਸਾਲਾ ਸਾਥੀ ਨਵਸੁਮੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਘਰਿੰਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਸੰਜੂ ਅਤੇ ਕਰਨਦੀਪ ਉਰਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਘਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ (3 ਨਵੰਬਰ): ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਿਲੋ 18 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਪੋਕੇ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲੋਧੀ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ 13 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਦੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਉਜ਼ੀ ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ।
'9 ਐੱਮਐੱਮ ਸਬ-ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ'
ਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, '4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਫਲ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ 'ਉਜ਼ੀ' 9 ਐੱਮਐੱਮ ਸਬ-ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
'ਉਜ਼ੀ ਗੰਨ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ'
ਆਈਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਜ਼ੀ ਗੰਨ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਆਪਣੀ ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ'।
ਬਿਆਸ, ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਛੇਹਰਟਾ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵੀ ਸੁਲਝਾਏ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੇਹਰਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।