EXPLAINER: 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ: ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ? ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

EXPLAINER: 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ: ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ? ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ-ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, 'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ। ਪੜ੍ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : January 3, 2026 at 10:39 AM IST
(ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ)
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਡੀਟਰ ਹਨ। ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ
29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਹਨ। ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 267 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫ ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੋਹਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸੀਏ (Chartered Accountant) ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਸੀਏ ਕੋਹਲੀ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੋਹਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਸਐਸ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਿਆਲਕਾ ਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
- ਬਲਤੇਜ ਪਨੂੰ, 'ਆਪ' ਆਗੂ
ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਗਾਇਬ
ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
'ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਨ।
- ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ
ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ: AAP
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੰਬੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, AAP ਵਿਧਾਇਕ
ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ : ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 2027 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
'ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
"ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, '328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਕੋਹਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਡੀਟਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ।
- ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ
27 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।-ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ
ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ:
ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਖੁਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 22 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਗਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।