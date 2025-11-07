ਫ਼ਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਡਨੈਪ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ

ਫ਼ਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਡਨੈਪ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ
ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 1 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : November 7, 2025 at 6:22 PM IST
ਤਰਨ ਤਾਰਨ : ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ -ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
'ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਮੌਤ'
ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਪੈਕਟ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
'ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਮਲਾ'
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ ਨੀਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਗੋਂ ਕੋਠੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।'
'ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ,ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਏ,ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਝੁੱਠ ਨੇ।-ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਚਾਚਾ
'ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੇ ਦੱਸ ਹੱਡਬੀਤੀ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ,'ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਕਤ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।'
ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
ਉੱਧਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਹਾ ਤੋਂ ਐੱਸਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਹਿਕ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'