ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
Published : July 9, 2026 at 12:40 PM IST
ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) : ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨੁੰਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣਵਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਭਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਲਿਖੇ ਹੋਣ।
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਜ਼ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਭਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।'
ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਡੰਗ ਗਿਆ ਸੱਪ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਉਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਭਵਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੋਤਾ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਵਜੇ ਭਵਨਪ੍ਰੀਤ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਗਾਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਸਤਰਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹਟਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਰੰਤ ਭਵਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।'
ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ
ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਨੂੰਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਭਵਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹਨ।