ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੈਸ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਸਣੇ 3 ਦੀ ਮੌਤ, 2023 'ਚ ਵੀ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੈਸ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 1, 2026 at 3:41 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੌਕੇ 'ਮੌਜੂਦ

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਢੱਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੈਸ ਲੀਕ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ


ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਓ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੈਂਕਰ ਨਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਗੈਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਆਏ।'

ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਰੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ


ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਦਸਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 11 ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਗੈਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

