ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ 3 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ,ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ।

PAKISTANI PRISONERS RELEASED
ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ 3 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 28, 2025 at 3:11 PM IST

2 Min Read
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ (ETV BHARAT)

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ:
ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 30 ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਗਲਤ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਈਦ ਵਰਗਾ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ'

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ,ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।-ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ,ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀ (ETV BHARAT)

'ਦੋ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀ ਹੋਏ ਰਿਹਾਅ'

ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਕੈਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੱਟ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।'

ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀ (ETV BHARAT)

'ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਿਹਾਈ'

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਮਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'





