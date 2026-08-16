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ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਨਬਾਲਿਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ !

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 3 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

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ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 16, 2026 at 5:14 PM IST

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ਪਟਿਆਲਾ: ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਨਬਾਲਿਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (etv bharat)

ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ?

ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੀਬ 12:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਐਸਪੀ, ਚਾਰੋਂ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

"ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ"-ਪਲਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ,ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ?

ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਕਲੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

'ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ'

ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਅਤ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

ਸਕੂਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

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3 MINOR GIRLS MISSING FROM PATIALA
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