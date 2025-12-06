ETV Bharat / state

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਘੋੜੇ-ਘੋੜੀਆਂ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਰਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਘੋੜੇ-ਘੋੜੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਜਾਣੋ ਕੀ-ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਾਮ?

National Horse Championship Moga
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਘੋੜੇ-ਘੋੜੀਆਂ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ... (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 6, 2025 at 11:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੋਗਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਰਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (National Horse Championship) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੂਰ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਪਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਘੋੜੇ-ਘੋੜੀਆਂ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ... (ETV Bharat)

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਸ ਬ੍ਰੀਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘੋੜਾ-ਘੋੜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਹੋਰਸ ਬ੍ਰੀਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਰਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਰਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੋੜਾ-ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੋੜਾ-ਘੋੜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।

National Horse Championship Moga
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਰਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (ETV Bharat)

ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਵਾੜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਰਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਰਸ ਬ੍ਰੀਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ 3 ਦਿਨ ਯਾਨੀ 5-6-7 ਦਸਬੰਰ, 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।

- ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹੋਰਸ ਬ੍ਰੀਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

National Horse Championship Moga
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਰਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (ETV Bharat)

ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਹੋਰਸ ਬ੍ਰੀਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਨੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ, ਬੁੱਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨਕਦੀ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਫੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।"

7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਬਾਈਕ, ਬੁੱਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

National Horse Championship Moga
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਰਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (ETV Bharat)
  1. ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ - ਟਰੈਕਟਰ/ਟਰਾਫੀ
  2. ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ- ਬੁੱਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ/ਟਰਾਫੀ
  3. ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ- ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ/ਟਰਾਫੀ
  4. ਚੌਥਾ ਇਨਾਮ- ਹੀਰੋ ਡੀਲੈਕਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ/ਟਰਾਫੀ
  5. ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੱਕ - ਨਕਦੀ ਇਨਾਮ/ਟਰਾਫੀਆਂ
National Horse Championship Moga
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਰਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (ETV Bharat)

"ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ"

ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉੱਚਾਈ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੋਰਸ ਰੇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

- ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

National Horse Championship Moga
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਰਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (ETV Bharat)

ਘੋੜੇ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨੌਜਵਾਨ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਸ ਬ੍ਰੀਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਡਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉ ਘੋੜੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਨਾਲ ਰੁਝਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਚੈਂਪੀਂਅਨਸ਼ਿਪ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰਸ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।'

TAGGED:

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਰਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ
HORSE BREEDERS WELFARE PUNJAB
HORSE COMPETITION PUNJAB
MARWARI HORSE COMPETITION
NATIONAL HORSE CHAMPIONSHIP MOGA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.