28ਵਾਂ ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੋਅ: 100 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਦੇਖੋ ਮਨਮੋਹਕ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਇਸ ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।
Published : March 29, 2026 at 5:24 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ 28ਵਾਂ "ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੋਅ" ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਥਾਨਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ 28ਵਾਂ ਫ਼ਲਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਲਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
100 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ
ਕਲੀਨ ਮਾਨਸਾ ਗਰੀਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ 28ਵਾਂ ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 10 ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਉਥ ਹੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ (ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਨਸਾ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਲਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 40-45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਮੈਗਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਫੂਡ ਕੋਰਟ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਸਟਾਲਜ਼, ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੰਗੋਲੀ, ਕੱਪਲ ਆਫ ਦ ਡੇਅ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਪੇਂਟਿੰਗ ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।"
"ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੋਕ ਇਸ ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੇਲੇ"
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੇਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕੂਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।"