ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 269 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਹਨ।
Published : February 7, 2026 at 10:39 AM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ “ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਸੀ।
'269 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ,631 ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ'
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮੁਤਾਬਿਕ,'ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 631 ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 269 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਥੀ, 4 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ 256 ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।'
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 479 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਥੀ, 8 ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ 455 ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 5 ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਥੀਆਂ, 4 ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 123 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 19 ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 15 ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਗਨ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ,ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
'ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ'
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,'ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 21 ਪਿਸਤੌਲ, ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ, 70 ਕਾਰਤੂਸ, 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 2 ਕਿੱਲੋ 989 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 1280 ਗੋਲੀਆਂ, 8 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 260 ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, 204 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ, 74 ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, 32 ਦੋ-ਪਹੀਆ, 2 ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, 27 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲਾਠੀ, ਹਥੌੜਾ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।'