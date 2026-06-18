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22 ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਈ ਜਾਨ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰਨ

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Agniveer Jashanpreet Singh of Barnala died
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 18, 2026 at 3:13 PM IST

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ਬਰਨਾਲਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ, 22 ਸਾਲਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ। ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲਾਂ 19 ਸਾਲ ਫੌਜ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸੈਨਿਕ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ‘ਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ (Etv Bharat)

ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।'

File photo of Agniveer Jashanpreet Singh
ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (Etv Bharat)

ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਫੌਜੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਫੌਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਕੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫੋਜ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।' ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਸ਼ਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ।'

Agniveer Jashanpreet Singh of Barnala died
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ (Etv Bharat)

ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਅੱਜ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੋਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

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