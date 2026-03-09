'Dog Show' ਦਾ ਆਯੋਜਨ, 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁੱਤੇ
ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਡੌਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਪਹੁੰਚੇ।
Published : March 9, 2026 at 2:51 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: 21ਵੇਂ ਅਤੇ 22ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸਲਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਲੈਬਰਾਡੋਰ, ਰੋਟਵੀਲਰ, ਡੋਬਰਮੈਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਬੁੱਲਡੌਗ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇਨਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੌਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਅਵਿੰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਸਰਾਜ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਖੇਮਲਵਿਸਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੇਨਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਡਾ. ਅੰਕਿਤ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਡੌਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। -ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ
ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੌਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਮੋਨੀਸ਼ ਸੋਇਨ ਨੇ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੌਗ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਰਾਹੀਂ ਡੌਗ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
