ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ? ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ 'ਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ !
ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
Published : November 21, 2026 at 6:42 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਕੋਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
"ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਵਾਬ"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ।"
"ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਸਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ,ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਰੂਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀਆਂ।
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