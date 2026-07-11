ETV Bharat / state

ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤ, 2 ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਸੀ ਯੂਕੇ

ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ। 2 ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਤੀਜਾ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ।

road accident nakodar
ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤ, 2 ਦੀ ਮੌਤ, 1 ਗੰਭੀਰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 11, 2026 at 3:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜਲੰਧਰ/ਨਕੋਦਰ: ਜਲੰਧਰ-ਮੋਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਣ-ਧੋਣ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਲਾਂਡਰਾ ਅੱਡਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ 3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਮਲਸੀਆਂ ਤੋਂ ਨਕੋਦਰ ਜਾ ਰਹੇ 3 ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਤੀਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤ, 2 ਦੀ ਮੌਤ, 1 ਗੰਭੀਰ (ETV Bharat)

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ, ਅਚਾਨਕ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਧੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ, ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ।

ਜਾਣਾ ਸੀ ਯੂਕੇ, ਪਰ ਅਰਥੀ ਉੱਠੀ

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 16 ਸਾਲਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਪੰਧੇਰਾ ਅਤੇ 23 ਸਾਲਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਦੀਪਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਢੱਡਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਯੂਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ, ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੂਟਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਦੋਸਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ

17 ਸਾਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਿੱਲਾ ਚੋਅ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨੋਂ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ, ਸਹਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਰੀ

ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ ਪਰਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ... ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲੀ

ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਤੀਜਾ ਦੋਸਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ-ਮੋਗਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

ROAD ACCIDENT JALANDHAR NEWS
NAKODAR FRIENDS ACCIDENT
PUNJAB ROAD ACCIDENT NEWS
ਜਲੰਧਰ ਹਾਦਸਾ
ROAD ACCIDENT NAKODAR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.