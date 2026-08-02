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2 ਸਾਲ ਦੇ ਆਰਵ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਰੋਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਮਦਦ, ਡੀਸੀ ਦੀ ਖਾਸ ਅਪੀਲ...

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ 2 ਸਾਲਾ ਆਰਵ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Medical Appeal for Aarav Thaku ludhiana
2 ਸਾਲਾ ਆਰਵ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 2, 2026 at 5:17 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਆਰਵ ਇੱਕ ਦੁਰਲਭ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸ ਐਮ ਏ ਟਾਈਪ 2 (Spinal Muscular Atrophy) ਹੈ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਰਵ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ Zolgensma ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਵ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀ ਨੀਡਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰਵ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਮਦਦ (ETV BHARAT)

ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਰਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਮ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਰਵ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ 23 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਚੈੱਕ ਅੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਨੈਟਿਕ ਡਿਸੋਡਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਆਰਵ ਬੈਠ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।"

Medical Appeal for Aarav Thaku ludhiana
ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਰਵ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ Zolgensma ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ (ETV BHARAT)

"ਆਰਵ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 9 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ 70 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 9 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।" -ਰਾਧਿਕਾ ਠਾਕੁਰ, ਆਰਵ ਦੀ ਮਾਂ

ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਆਰਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਕਮ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ।"

Medical Appeal for Aarav Thaku ludhiana
ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ (ETV BHARAT)

"ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਰਵ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਵ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਰਵ ਦੇ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 9 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਆਰਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹੇ ਆਰਵ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਵ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਆਰਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈਏ।"-ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਸਾਰੇ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਰਵ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਆਰਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਪਾਈਨਲ ਮਸਕੂਲਰ ਐਟ੍ਰੋਫੀ (ਐਸ.ਐਮ.ਏ.) ਟਾਈਪ-II ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਯੋਗਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸਿਟੀਨੀਡਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

Medical Appeal for Aarav Thaku ludhiana
ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਆਰਵ, 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਟੀਕਾ (ETV BHARAT)

ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਲਾਜ

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਜ਼ੋਲਗੇਨਸਮਾ (ਓਨਾਸੇਮਨੋਜੀਨ ਅਬੇਪਰਵੋਵੇਕ) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ. ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਰਵ ਦੇ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਪੀਲ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇੱਕ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਟੀਨੀਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।"

Medical Appeal for Aarav Thaku ludhiana
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਸਾਲਾ ਆਰਵ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਠੀਕ ਦੀ ਲੋੜ (ETV BHARAT)

ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਿਟੀਨੀਡਜ਼ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਆਪਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਚਾਰਜ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਸਿੱਧਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕ www.cityneeds.info 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ https://tinyurl.com/DonateforAarav ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ 8289066979 ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਹਰ ਦਾਨ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਈਏ।

TAGGED:

MEDICAL APPEAL FOR AARAV THAKUR
LUDHIANA AARAV SERIOUS ILLNESS
ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਰਵ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਰਵ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਕਾ
LUDHIANA AARAV SERIOUS ILLNESS

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