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ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਿੱਪਰ ਨੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਘਰੋਂ

ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਚੀ ਸੱਸ ਅਤੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਭਤੀਜ ਨੂੰਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

2 WOMEN DIE IN ROAD ACCIDENT
ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 16, 2026 at 8:20 PM IST

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ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਰ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਚਾਚੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 27 ਸਾਲਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਭਤੀਜ ਨੂੰਹ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਿੱਪਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚ ਗਈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ETV Bharat)

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 27 ਸਾਲਾ ਕਾਮਨੀ ਅਤੇ 47 ਸਾਲਾ ਰੰਜਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਹਾਰੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੋਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਗਈਆ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ "ਕਾਮਨੀ ਉਮਰ 27 ਸਾਲ ਅਤੇ ਰੰਜਨਾ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਜੋ ਕੀ ਪਿੰਡ ਪੁਹਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਗਈਆ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਬਰ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਜਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਿੱਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਕੁੱਚਲ ਦਿੱਤਾ।"

2 WOMEN DIE IN ROAD ACCIDENT
27 ਸਾਲਾ ਕਾਮਨੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸਕੂਟਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਪਰ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰਵਾਲਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਟਿੱਪਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।" ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

2 WOMEN DIE IN ROAD ACCIDENT
47 ਸਾਲਾ ਰੰਜਨਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ।" ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਫਰਾਰ ਟਿੱਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

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TIPPER HITS WOMEN
HOSHIARPUR ACCIDENT
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
HOSHIARPUR ROAD ACCIDENT

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