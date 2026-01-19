ETV Bharat / state

ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ

ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ।

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 19, 2026 at 2:38 PM IST

ਮੋਗਾ: ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਖਿੱਚੋਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ।

ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਗਵਿਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੇ 2 ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਰੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਾਅਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 10-10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਲ੍ਹਾ ਝਾੜਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਾਉੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਕੇ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।'

ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਝੜਪ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੱਕਾ

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਵੇਗਾ।'

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ

ਇਹ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਮੋਗਾ 'ਚ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੱਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ ਦੋੋ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

PUNJAB TEACHERS DEATH CASE
MOGA PROTEST
ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ
ਮੋਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਧਰਨਾ
MOGA POLICE TEACHERS CLASH

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

