ਭਾਈ ਦੂਜ ਮੌਕੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ: ਸੋਨਾਲੀ ਅਤੇ ਜਾਨ੍ਹਵੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ।
Published : November 11, 2026 at 12:12 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਦੂਜ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਅਤੇ ਜਾਨ੍ਹਵੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦੂਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ?
ਸੋਨਾਲੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਗਵਾਨ ਯਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇਵੀ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਮੁਤਾਬਕ, "ਦੇਵੀ ਯਮੁਨਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਯਮਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਯਮਰਾਜ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਦੂਜ ਨੂੰ ਯਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਅਸਤਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭੈਣ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।"
"ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਮਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦੀ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਏ। ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਇਸ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਯਮਰਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।" -ਸੋਨਾਲੀ
ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਭਾਈ ਦੂਜ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ?
ਜਾਨ੍ਹਵੀ ਨੇ ਇਸ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਮੁਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਦੂਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਛਕੇਗਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ੁਭ ਤਿਲਕ ਲਗਵਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਯਮਰਾਜ ਨੇ 'ਤਥਾਸਤੂ' ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਦੂਜ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।"
ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਨ੍ਹਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।"