ਥਾਣੇ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਤੋੜਕੇ 2 ਹਵਾਲਾਤੀ ਹੋਏ ਫ਼ਰਾਰ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀ ਬੰਦ

ਥਾਣੇ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਤੋੜਕੇ 2 ਹਵਾਲਾਤੀ ਹੋਏ ਫ਼ਰਾਰ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀ ਬੰਦ
ਕਤਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 2 ਹਵਾਲਾਤੀ ਥਾਣਾ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾਤ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ।
Published : April 25, 2026 at 9:00 PM IST
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਥਾਣਾ ਸੇਖਵਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹਵਾਲਾਤ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸੇਖਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।
ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਤਰ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾਤ ਦਾ ਤਾਲਾ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।" ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਹਲਾਤ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਾ ਸੇਖਵਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।