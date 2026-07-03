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ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 62 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਬਰੀ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

2 gujarati youth arrested
2 ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ 62 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 3, 2026 at 1:26 PM IST

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ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਗਏ ਨਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾੜੇ ਸਨਸਰਾਂ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨ 62 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਬਰੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ‘ਤੇ ਫੜਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

62 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ (Etv Bharat)

ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਪੁਲਿਸ ਡੀਐਸਪੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਬਰੀ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੇਟਾ ਕਾਰ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ , ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।' ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਨੌਜਵਾਨ
ਡੀਐਸਪੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵੀ ਕਰੇਟਾ ਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਸਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੈਦੇਵ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁਧ ਵੱਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।'

TAGGED:

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ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ
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