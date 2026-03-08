ਚਾਂਪਾਂ ਅਤੇ ਮੋਮੋਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ 2 ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ! ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ

ਚਾਂਪਾਂ ਅਤੇ ਮੋਮੋਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ 2 ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ! ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ
ਡੀਐਸਪੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੋਮੋਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਂਪਾਂ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : March 8, 2026 at 4:39 PM IST
ਤਰਨਤਾਰਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਡੀਐਸਪੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੋਮੋਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਂਪਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਰਵ ਅਤੇ ਦਾਨੀਕਾ ਵੱਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ।
ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੋਮੋਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਂਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਮੋਜ਼ ਖਾਧੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਚਾਨਕ ਜਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਦਾਗ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੱਚ ਆਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣੇ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਸ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਂਪਾਂ ਅਤੇ ਮੋਮੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੋਤ ਮੋਮੋਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਂਪਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।"