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ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ

ਸਰਹਿੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ।

MAWAN DHIYAN SATKAR YOJANA
ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 25, 2026 at 7:03 PM IST

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ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹਿੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਰਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ (Etv Bharat)

ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।

"ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ"

ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਨੌਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਪਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ 2 ਵਰਕਰਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਲੋਨ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ।" - ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਕਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

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TAGGED:

ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਬੇਹੋਸ਼
ANGANWADI WORKERS FAINTED
ਸਰਹਿੰਦ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ
MAWAN DHIYAN SATKAR YOJANA

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