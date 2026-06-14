ETV Bharat / state

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ

ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

BATHINDA LIQUOR SHOP MURDER
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 14, 2026 at 6:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਠਿੰਡਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਾਦਲ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਬਾਜਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਪੀਡੀ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਾਜਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'

ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ (ETV BHARAT)

'2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ'

ਐਸਪੀਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,'ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਥਾਣਾ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਿੰਦੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਬਟੂਆ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।'

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਿੰਦਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਪਰ ਕਰਿੰਦਾ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। - ਐਸਪੀਡੀ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ

'ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਹਨ ਮੁਲਜ਼ਮ'

ਐਸਪੀਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ, 'ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ PO ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਲ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'

TAGGED:

ਬਠਿੰਡਾ ਠੇਕਾ ਕਤਲ
ਠੇਕਾ ਕਤਲ ਬਠਿੰਡਾ
BATHINDA MURDER CASE
ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ
BATHINDA LIQUOR SHOP MURDER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.