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ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਭੜਕੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ, ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ !

1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ

1984 Sikh genocide victims
1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 29, 2026 at 3:47 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਰਹੂਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 1984 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ (ETV BHARAT)

ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ!

ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।


ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"

'ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ'

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ।


"ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇੇ ਮੁੜ ਵਸੇੇਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"-ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ, 1984 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਇਨਸਾਫ

ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੋ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ।"

TAGGED:

1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ
1984 SIKH GENOCIDE VICTIMS
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਿਵਾਦ
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ
SIKH GENOCIDE VICTIMS

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