ETV Bharat / state

ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਟੋਏ 'ਚ ਦੱਬੀ ਲਾਸ਼, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ ?

ਮੱਤੇਵਾਲ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Father murdered his daughter
ਟੋਏ 'ਚ ਦੱਬੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 2, 2026 at 6:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ... (ETV Bharat)

ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ "ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆ ਸਨ। 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਧੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।"

ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ "ਮੇਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਧੀ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।"

ਸ਼ੱਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ

ਪੀੜਤ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ

ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਧੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਧੀ ਦੀ ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ।"

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਮੱਤੇਵਾਲ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 19 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

TAGGED:

AMRITSAR GIRL MURDERED
AMRITSAR NEWS
AMRITSAR MURDER CASE
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਤਲ
AMRITSAR FATHER MURDERED DAUGHTER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.