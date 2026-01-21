ETV Bharat / state

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ "ਧਮਕਾਉਣ" ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਨਿਗਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ, ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ। ਨਾਨੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ।

patiala student suicide
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਨਾ। (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 21, 2026 at 2:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਪਟਿਆਲਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਨਿਗਲ ਲਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ... (ETV Bharat)

ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਨਾ ਭੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ (ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਹਿਮਾਨ) ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖੁਆਏ ਹੋਣ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਹਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ।"

ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ

ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਮਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਸਐਚਓ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। - ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਐਸਐਚਓ

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

TAGGED:

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ALLEGATIONS ON POLICE
PATIALA SUICIDE CASE
PATIALA NEWS
PATIALA STUDENT SUICIDE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.