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17 ਸਾਲਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਚੋਣ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ

ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਚੋਣ WAKO World Youth Kickboxing Championship ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।

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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 12, 2026 at 10:30 PM IST

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ਪਟਿਆਲਾ: ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਜ਼ਬੇ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਚੋਣ WAKO World Youth Kickboxing Championship 2026 (Sub-Junior and Junior) ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ 18 ਤੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵੇਨਿਸ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।

ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ (ETV Bharat)

ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) ਦੇ ਤੱਤਵਾਧਾਨ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧਿਆ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ

ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਮਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 30 ਮਈ ਤੋਂ 3 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਖੋਰਧਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਇਵੈਂਟ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤਮਗਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ WAKO World Youth Kickboxing Championship 2026 ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।"

WAKO World Youth Kickboxing Championship 2026
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ (ETV Bharat)

"ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੱਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।"-ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਖਿਡਾਰੀ

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਪਵਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਵਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਕੋਚਾਂ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੋਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਸਖ਼ਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।"

“ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈੱਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡਸੈੱਟ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।”-ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਖਿਡਾਰੀ

ਪਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੋਵੇਗਾ।”

“ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਾ ਹੈ।” -ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਖਿਡਾਰੀ

WAKO World Youth Kickboxing Championship 2026
ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਡਲ (ETV Bharat)

ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖੇਡਾਂ, ਜਿਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"


ਪਵਨ ਨੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਮਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ।

WAKO World Youth Kickboxing Championship 2026
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ETV Bharat)

WAKO India Kickboxing Federation ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

WAKO India Kickboxing Federation ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਸੰਸਥਾ World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। WAKO ਨੂੰ International Olympic Committee (IOC) ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ WAKO India Kickboxing Federation ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਖੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ National Sports Federation (NSF) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

TAGGED:

CHAMPIONSHIP 2026
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ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ
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