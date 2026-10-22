16 ਸਾਲਾ ਗੁਨੀਸ਼ਾ ਕੌਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਨਾਂਅ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਗੁਨੀਸ਼ਾ ਕੌਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ।
Published : October 22, 2026 at 12:12 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 16 ਸਾਲਾ ਗੁਨੀਸ਼ਾ ਕੌਰ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਨੀਸ਼ਾ ਨੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਬਾਗ਼' (ਪਰਾਗਣ-ਪੱਖੀ ਬਗੀਚੇ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੈਵ-ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼' ਅਤੇ 'ਕਲਾਮਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼' ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਧਾਰਤ ਡਰੋਨ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: 'ਬਜ਼ਿੰਗ ਬਲੂਮਜ਼' (Buzzing Blooms)
ਗੁਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 5 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ 'ਬਜ਼ਿੰਗ ਬਲੂਮਜ਼' (Buzzing Blooms) ਨਾਮੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੀਟ-ਪਤੰਗੇ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਗ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ।
ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਨੀਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਬਾਗ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਪਰਾਗਣ-ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ
- ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਗਾਰਡਨ - ਦੁੱਗਰੀ ਫੇਜ਼ 1
- ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਗਾਰਡਨ - ਦੁੱਗਰੀ
- ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਸਪੇਸ - I - ਦੁੱਗਰੀ
- ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਸਪੇਸ - II - ਦੁੱਗਰੀ
- ਦੁੱਗਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਗਾਰਡਨ - ਦੁੱਗਰੀ
- ਹੰਬਰਾਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਰੈਸਟ - ਹੰਬੜਾ ਪਿੰਡ
- ਸਟੇਟ ਆਫਟਰ-ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ - ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ
- ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ (ਕਿਸ਼ੋਰ) - ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ
- ਹਾਫਵੇ ਹੋਮ - ਜਮਾਲਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ
- ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ- ਜਮਾਲਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ
- ਬ੍ਰੇਲ ਭਵਨ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਕੇਂਦਰ) - ਜਮਾਲਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ
- ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ - ਦੁੱਗਰੀ
- ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ - ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ
- ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ - ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ
- ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ - ਦੱਖਣੀ/ਕੇਂਦਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ
- ਸਤ ਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਸਕੂਲ - ਦੁੱਗਰੀ ਫੇਜ਼ 1
- ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ - ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ।
- ਬੂਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀਲਿੰਗ ਗਾਰਡਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ - ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ
- ਜੋਤੀ ਨਿਵਾਸ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਗਾਰਡਨ - ਮੇਰਠ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
- ਜੇਤਵਨ ਉਧਿਆਨ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਪੈਚ - ਮੁੰਬਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਬੈਸਡਰਾਂ ਰਾਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਾਗ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣ।- ਗੁਨੀਸ਼ਾ ਕੌਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ
ਬਾਗ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ :-
- ਕੈਮੀਕਲ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ: ਇਹਨਾਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
- ਦੇਸੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ (ਦੇਸੀ) ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਣ।
- ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਗਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ 155% ਦਾ ਵਾਧਾ (18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 46 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ) ਅਤੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਨੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ
- 2023 ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ 20+ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ।
- ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 4,000+ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ
- ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 8,000+ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹੁੰਚੇ
- ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ (India Book of Records): ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
- ਕਲਾਮਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ (Kalam's World Records): 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਬਾਗ਼ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੰਗ ਈਕੋ-ਹੀਰੋ ਐਵਾਰਡ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਐਕਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਨੇਚਰ' ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ International Young Eco-Hero Award ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ
- ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਨੇਚਰ ਈਕੋ-ਹੀਰੋ ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ
- ਡਾਇਨਾ ਅਵਾਰਡ 2026-27 ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਨਤੀਜੇ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ)
- ਕਾਢ: 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ AI ਡਰੋਨ 'AeroBloom'
ਮੈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈ 'ਐਰੋਬਲੂਮ' (AeroBloom) ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਧਾਰਤ ਡਰੋਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।- ਗੁਨੀਸ਼ਾ ਕੌਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ: ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਹੀਟਵੇਵ), ਤਾਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਟ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਗਣ (Pollination) ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ
ਗੁਨੀਸ਼ਾ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਤਪਾਲ ਮਿੱਤਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੋਗੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਪਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਾਧਨ
ਗੁਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ (ਵੀਕੈਂਡ) 'ਤੇ ਆਰਟ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਬਿਲ
ਗੁਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੋਗਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"
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