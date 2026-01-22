ETV Bharat / state

ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬਣਿਆ ਮੌਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ! ਜਾਣੋ ਪੰਛੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਝ ਕਰੀਏ ਬਚਾਅ

ਸਿਰਫ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਪੰਛੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

China Dor
ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 22, 2026 at 6:05 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੋਹੜੀ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਮੌਕੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ। 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਬਰਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 150 ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਛੀ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡੋਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖੰਭ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਛੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਏ 150 ਕਬੂਤਰ

ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਉੱਡਣ ਯੋਗ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 150 ਕਬੂਤਰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਧੋਣ 'ਤੇ ਡੋਰ ਫਿਰ ਗਈ, ਕਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚ ਡੋਰ ਫਸ ਗਈ, ਕਈ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਗਏ। ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਪਰ 150 ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਝੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 150 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਛੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਡੋਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।- ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੇਵਾਦਾਰ

China Dor
ਪੁਰਾਤਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ (Etv Bharat)

ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਬੂਤਰ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿਅਕਤੀ

ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਪਾ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲਿਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਜਿਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਸੇਵਾ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਹੱਮ ਪੱਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਲਈ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਬੂਤਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ, ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਤਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

China Dor
ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੰਛੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ (Etv Bharat)

ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।- ਪੰਛੀ ਪ੍ਰੇਮੀ

ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਛੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪੈਟਸ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਤੱਕ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਲੋਕ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੋਰ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਤੜਾ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।"

China Dor
ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ (Etv Bharat)

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਫਿਰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੋਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। -ਡਾ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਨੰਦ, ਮੁਖੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗ, GADVASU, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਧਿਆਨ ?

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੋਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉ ਸਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੈਟਸ ਇਹ ਡੋਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸਰਜ਼ਰੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੋਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੋਰ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"

China Dor
ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੰਛੀ (Etv Bharat)

ਘੋੜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਿਗਲ ਲਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਛੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇ।

TAGGED:

ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ
CHINESE MANJHA
ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ
CHINA DOR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.