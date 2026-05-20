ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ 15 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਮਾਂਪਿਓ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਮਿਤ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ।
Published : May 20, 2026 at 10:47 AM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਅਰਫਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ 15 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁੰਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ, ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ!
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ ਹਿਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਅਰਫਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 15 ਸਾਲਾ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।"
ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਵਾ ਲਓ, ਮੰਮਾ ਵਲੋਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
-ਹਿਨਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਅਮਿਤ ਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਲੈ ਗਿਆ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਿਆਂ
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ ਸੁਪਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।"
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"