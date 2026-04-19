131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਅਟਕਿਆ: 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ, ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਆਖਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ? ਪੜ੍ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : April 19, 2026 at 2:27 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (2026) ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ?
131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕੀ ਸੀ ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (2026) ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਡਿਲੀਮੀਟੇਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ, 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਿੱਲ ?
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ (2/3) ਖਾਸ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ (delimitation) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ 2011 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 800 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨਾਂ, ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਕਮੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ, ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।"
ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ?
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਜੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਹੱਦਬੰਦੀ (delimitation) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 33 ਫੀਸਦ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2034 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਲੇਖ Article 82 of the Constitution of India ਅਤੇ Delimitation Commission Act ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 1952, 1963, 1973 ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ 2026 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ ?
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੰਚਲ ਨੰਦਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ "50 ਫੀਸਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ 50 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਰੋਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ Article 81 of the Constitution of India ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਅਬਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
"ਜੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ 50 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।" - ਚੰਚਲ ਨੰਦਲ, ਵਕੀਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਡਿਲੀਮੀਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਮਪੀ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ।
2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ 815 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਾਲ ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ "ਜੇ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਸਲ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ।"
"ਜੇ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 815 ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 120-140 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 815 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮੌਜੂਦਾ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 1.5 ਫੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ।"- ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ
ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣ ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ "ਜੇ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲੱਗਭਗ 60:40 ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 13 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 10, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੱਗਭਗ ਬਰਾਬਰ, ਕਰੀਬ 18 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 180 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲੱਗਭਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦਾ।"
"ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ “ਲੈਬਾਰਟਰੀ” ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।"- ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
”ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, ਖੇਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ”
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ "ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।"
131ਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ "ਸਿਆਸੀ ਰਾਹਤ" ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਫਿਲਹਾਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।