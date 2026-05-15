ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਕੈਮਰੇ, ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਤਾਂ ਘਰ ਆਵੇਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਕੈਮਰੇ, ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਤਾਂ ਘਰ ਆਵੇਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗੇ 1300 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ, ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੋਟੇ ਚਲਾਣ।
Published : May 15, 2026 at 10:51 AM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 1300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਚਲਾਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਏਡੀਸੀਪੀ ਟਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 1300 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੈਬਰਾ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।'
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜਾਤ
ਏਡੀਸੀਪੀ ਟਰੈਫਿਕ ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ ਕੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ੈਬਰਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।