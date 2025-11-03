ਕਾਲ ਬਣਿਆ ਡੰਪਰ: 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੇਖੋ ਸੀਸੀਟੀਵ
ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਡੰਪਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।
Published : November 3, 2025 at 6:16 PM IST
ਜੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਨਾਟੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਡੰਪਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਹਮੰਡੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਨਵਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਕੇਆਈ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਲੋਹਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੰਪਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ, ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 10 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਡੰਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 14 ਨੰਬਰ ਕਲਵਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਰੇਲਿੰਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ।"
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੋਟੇਜ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के लोहा मंडी रोड़ पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में कई लोगों की जनहानि का दुःखद समाचार अत्यंत पीड़ादायक है।— Diya Kumari (@KumariDiya) November 3, 2025
जिला प्रशासन से संवाद कर घायलों के सर्वोत्तम उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए हैं। असीम दुःख की इस घड़ी में मैं शोक-संतप्त…
ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੋਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੰਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੰਪਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।" ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
जयपुर के हरमाडा रोड पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि का दुःखद समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है।— Dr Prem Chand Bairwa (@DrPremBairwa) November 3, 2025
जिला प्रशासन से सतत संवाद कर घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
असीम पीड़ा की इस घड़ी में मैं शोक-संतप्त परिजनों के प्रति गहरी…
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
जयपुर के हरमाड़ा स्थित लोहामंडी क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में जनहानि अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) November 3, 2025
संबंधित अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने परम धाम में स्थान दें व शोकाकुल…
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਲੜਾਈ
ਵਧੀਕ ਡੀਸੀਪੀ (ਪੱਛਮੀ) ਆਲੋਕ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੰਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ। ਸੜਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।