ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਹੱਸਦਾ-ਖੇਡਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਬੱਚਾ

ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

12-year-old boy dies after falling from third floor while flying kite in Sangrur, parents only son
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 12, 2026 at 6:53 PM IST

2 Min Read
ਸੰਗਰੂਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦਰਾਅਸਰ 12 ਸਾਲਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 11 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਹਰਜੋਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।

ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਖੋਹ ਲਿਆ (Etv Bharat)

ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ​​ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਗਰਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਫਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਤੋਂ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤਕ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਸ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤੰਗਾਂ ਉੱਤ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜੇ ਸਾਡਾ ਦਾ ਉਜੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

