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ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਣ, 12 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਮੈਡਲ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਅਤੇ 11 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Honoured on 80th Independence Day
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਣ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 14, 2026 at 12:14 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 12 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਕਾਰੀ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਮਾਨ

ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਫਾਰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਸਰਵਿਸ' ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ।


11 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਡਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 11 ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 'ਮੈਡਲ ਫਾਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਰਵਿਸ' (ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੈਡਲ) ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੈਡਲ (MSM) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 11 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

1. ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਮੀਨਾ (ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ)
2. ਐੱਸ. ਬੂਪਾਥੀ (ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ)
3. ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ (ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ)
4. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ (ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ)
5. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ)
6. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ)
7. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ (ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ)
8. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ)
9. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ)ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ)
10. ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ)
11. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਨਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ 'ਮੈਡਲ ਫਾਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਰਵਿਸ' ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1057 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਮੈਡਲ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ, 2026 ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 1057 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ 301 ਗੈਲੰਟਰੀ ਮੈਡਲ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ 92 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 664 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ 301 ਗੈਲੰਟਰੀ ਮੈਡਲ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ 92 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 664 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ

TAGGED:

80TH INDEPENDENCE DAY
PUNJAB POLICE OFFICERS HONOURED
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਨਮਾਨਤ
HONOURED ON INDEPENDENCE DAY

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