ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12 IAS ਅਤੇ 1 PCS ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡੀਸੀ

12 IAS and 1 PCS officer transferred in Punjab, DC in these districts
Published : April 6, 2026 at 5:39 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ

  • ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਆਈਏਐੱਸ (2014 ਬੈਚ) ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਆਈਏਐੱਸ (2018 ਬੈਚ) ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
  • ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼, ਆਈਏਐੱਸ (2015 ਬੈਚ) ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਜੀਓਲੌਜੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਕ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੀ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚਲ, ਆਈਏਐੱਸ (2016 ਬੈਚ) ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ।
  • ਅਕਾਸ਼ ਬੰਸਲ, ਆਈਏਐੱਸ (2019 ਬੈਚ) ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।

ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ:

  • ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਈਏਐੱਸ (1994 ਬੈਚ) ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ)।
  • ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਾਰ, ਆਈਏਐੱਸ (1998 ਬੈਚ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ)।
  • ਕੰਦਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਆਈਏਐੱਸ (2007 ਬੈਚ) ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਬਬੀਤਾ, ਆਈਏਐੱਸ (2009 ਬੈਚ) ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਧਨ, ਆਈਏਐੱਸ (2013 ਬੈਚ) ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਆਈਏਐੱਸ ਦਾ ਵਧੀਕ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
  • ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਈਏਐੱਸ (2014 ਬੈਚ) ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸਰੀਨ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

