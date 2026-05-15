ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਾਣੋ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ

ਸ਼ਹੀਦ ਏ ਆਜ਼ਮ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

birth anniversary ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 15, 2026 at 3:56 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਚਐਸਆਰਏ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਾਂਡਰਸ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

'8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੁੱਟਿਆ ਬੰਬ'

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉਹ ਕੁੱਦੇ ਸਨ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਊਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਈ ਅਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਡਰਸ ਕੇਸ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

'ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ 'ਚ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ'

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ


ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ

ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਘਰਾ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਨੇ ਸਾਂਡਰਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੁ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, 1929 ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ

ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਨਮ?

ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਮਈ 1907 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਨੌਘਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 'ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ' ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰਲੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਮਰਨਾਥ ਥਾਪਰ ਸੀ।

ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ

23 ਮਾਰਚ 1931 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫਾਂਸੀ

23 ਮਾਰਚ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਲੀ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ ਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਣਗੋਲਿਆ

ਸਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਅਸ਼ੋਕ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਜਿੰਦ ਇੱਕ ਜਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਪਰ ਅੱਜ ਖਟਕੜ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੀ ਜਨਮ ਸਥਲੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।

ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦਾ119ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ

ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਥਾਪਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

"ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ। - ਅਸ਼ੋਕ ਥਾਪਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ

ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਅਸ਼ੋਕ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ,ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।

ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤਾ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ।"

ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਸਿਧਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

