ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਨ ਹੋਈਆਂ 112 ਦਵਾਈਆਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਦੇਖੋ ਸੂਚੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ 'ਚ ‘ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ’ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ।

112 medicines banned
ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੈਨ ਹੋਈਆਂ 112 ਦਵਾਈਆਂ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 27, 2025 at 6:47 PM IST

3 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 112 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀਡੀਐਸਸੀਓ ਯਾਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰਕਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੈਨ ਹੋਈਆਂ 112 ਦਵਾਈਆਂ (Etv Bharat)

ਦਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (CDSCO) ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸੈਂਟਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ।

'ਬੈਨ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ'

ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

'ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ'

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿਲ, ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੁਗਰ (ਮਧੁਮੇਹ), ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ (ਹਾਈ ਬੀ.ਪੀ.), ਦਮਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਦਰਦ, ਸੋਜ, ਐਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਮਿਰਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡਰਿਫ ਕਫ ਸਿਰਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

52 ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਦਵਾਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ 60 ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 49 ਦਵਾਈਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 16 ਗੁਜਰਾਤ, 12 ਉੱਤਰਾਖੰਡ, 11 ਪੰਜਾਬ, 6 ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ 11 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

HEALTH PUNJAB
PUNJAB HEALTH DEPARTMENT
PUNJAB BAN 112 MEDICINE
112 ਦਵਾਈਆਂ ਬੈਨ
112 MEDICINES BANNED IN PUNJAB

