ETV Bharat / state

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਊਪਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੋਰੀ

ਮੋਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 11,000 ਬਿਊਪਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ।

THEFT MOGA CIVIL HOSPITAL
ਮੈਡੀਸਨ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਊਪਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੋਰੀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 23, 2025 at 7:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੋਗਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਿਊਪਰੇਨੋਰਫਾਈਨ 0.2 ਐਮ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 11,000 ਬਿਊਪਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੋਰੀ (ETV Bharat)

20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ ਘਟਨਾ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਖਿੜਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਉਡੇ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰੇ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਸਨ ਸਟੋਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਸਾਊਥ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

11,000 ਬਿਊਪਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੋਰੀ

ਮੋਗਾ ਸਿਟੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਵਾਈ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 11,000 ਬਿਊਪਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਮੋਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸ.ਐੱਮ.ਓ. ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬਿਊਪਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ OSD ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਟੋਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਭ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਏਐਨਐਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਏਐਨਐਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਊਪਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGGED:

CIVIL HOSPITAL MEDICAL STORE
11000 BUPRENORPHINE PILLS STOLEN
MOGA CIVIL HOSPITAL
ਮੋਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ
THEFT MOGA CIVIL HOSPITAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ

ਗੰਦੇ ਸੋਫੇ ਕਵਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਸਾਫ਼, ਨਵੇਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣਗੇ

ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਦਰਦ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰੋ ਪਛਾਣ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ ! ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.