ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਊਪਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੋਰੀ
ਮੋਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 11,000 ਬਿਊਪਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ।
Published : October 23, 2025 at 7:31 PM IST
ਮੋਗਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਿਊਪਰੇਨੋਰਫਾਈਨ 0.2 ਐਮ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ ਘਟਨਾ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਖਿੜਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਉਡੇ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰੇ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਸਨ ਸਟੋਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਸਾਊਥ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
11,000 ਬਿਊਪਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੋਰੀ
ਮੋਗਾ ਸਿਟੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਵਾਈ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 11,000 ਬਿਊਪਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਮੋਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸ.ਐੱਮ.ਓ. ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬਿਊਪਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ OSD ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਟੋਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਭ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਏਐਨਐਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਏਐਨਐਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਊਪਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।