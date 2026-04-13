ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲਕਾਂਡ: ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 107 ਸਾਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਮੰਗ, ਜਾਣੋ ਕੀ?

13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1919 ਦਾ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲਕਾਂਡ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ, ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ।

ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲਕਾਂਡ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 13, 2026 at 12:24 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਦਾ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲਕਾਂਡ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਣ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 77 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਦੀਆਂ ਕਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਖੂਨੀ ਖੂਹ ਅਤੇ ਸਮਾਰਕ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ?

ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੂਰਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸੈਲਾਨੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੁਨੀਲ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਕਮਲ ਪੋਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉਠਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਦਾਗ਼ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮਹਿਜ਼ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੜਦਾਦੀ ਸਾਨੂੰ 1919 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ।

- ਸੁਨੀਲ ਕਪੂਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ

FILE PHOTO-ਸੁਨੀਲ ਕਪੂਰ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਥ ਕਪੂਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੜਦਾਦੀ ਦਾ ਚੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਥਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਧਵਾ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ

ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲਕਾਂਡ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1919 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ-ਜਨਰਲ ਰੇਜੀਨਾਲਡ ਡਾਇਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ 'ਨਾਈਟਹੁਡ' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 389 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

