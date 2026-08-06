ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ, ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੋ ਪਨੀਰ ਜ਼ਬਤ

ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ, ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੋ ਪਨੀਰ ਜ਼ਬਤ
ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ,ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ।
Published : August 6, 2026 at 2:00 PM IST
ਜਲੰਧਰ: ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1000 ਕਿੱਲੋ ਸ਼ੱਕੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਨੀਰ ਅਤੇ 68 ਕਿੱਲੋ ਮਿਲਕ ਕ੍ਰੀਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਨੀਰ, ਦੁੱਧ, ਘਿਓ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 9 ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਰੇਡ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਡ, ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਮਸ਼ੇਰ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਡੇਅਰੀ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਤੋਂ 9 ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਹਾਇਕ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਕੁਲ ਗਿੱਲ, ਰੌਬਿਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਵੀ ਨੰਦਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਮਸ਼ੇਰ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪਨੀਰ (ਕਾਟੇਜ ਪਨੀਰ) ਸਪਲਾਇਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਚਾਵਲਾ ਡੇਅਰੀ, ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਘਿਓ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਨੀਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।'
ਪਨੀਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਪਨੀਰ, ਕ੍ਰੀਮ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 1000 ਕਿੱਲੋ ਪਨੀਰ ਅਤੇ 68 ਕਿੱਲੋ ਮਿਲਕ ਕ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਕੁੱਲ 9 ਸੈਂਪਲ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਲੈਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸੈਂਪਲ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।'