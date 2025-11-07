ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ, ਜਾਣੋ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
Published : November 7, 2025 at 7:54 PM IST
ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ 'ਐਸਟਰੋ ਟਰਫ' ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਾਕੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
'ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਐਵਾਰਡੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਖ਼ਾਸ ਸੰਦੇਸ਼'
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਅਕੈਡਮੀ ਜਰਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੇ 100ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹਾਜਰੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਐਵਾਰਡੀ ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਰਖੜ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਤਕਨੀਕ ,ਬਰੀਕੀਆਂ, ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ?
7 ਨਵੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਵਾਰ ਓਲਿੰਪਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ 'ਚ 10 ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 2 ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ 8 ਵਾਰ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 8 ਵਾਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ 22 ਵਾਰ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਅਤੇ 15 ਵਾਰ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ...
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1956 ਤੱਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਧਮ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1996 ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਵਰੂਪ ਸਿੰਘ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ 2020 ਅਤੇ 2024 ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਹਨ। ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 34 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਿਡਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਹਾਕੀ ਨਰਸਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਹਾਕੀ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 9 ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।' ਪਿਛਲੇ 2 ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਨੇ ਵਾਰ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਹਾਕੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।" -ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ
'ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡਲ ਹਾਕੀ 'ਚ ਆਏ'
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "8 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੈਡਲ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।"
"ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਕੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੇਮੀਫ਼ਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।" -ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ
'70 ਫੀਸਦੀ ਹਾਕੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ'
ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਐਵਾਰਡੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, '70 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।'
"ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਸੀ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 'ਐਸਟਰੋ ਟਰਫ' ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਰੂਰ 'ਐਸਟਰੋ ਟਰਫ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ।"-ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਐਵਾਰਡੀ