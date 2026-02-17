ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
IRE vs ZIM Abandoned: ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : February 17, 2026 at 6:27 PM IST
ਪੱਲੇਕੇਲੇ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ): ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਲੇਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰ 8 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰ 8 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਪਰ 8 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ: ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਸੁਪਰ 8 ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਕੋਲੰਬੋ ਅਤੇ ਪੱਲੇਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਮੈਚ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਕ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ 2021 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ 2009 ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 23 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ
ਆਇਰਲੈਂਡ ਟੀਮ: ਟਿਮ ਟੈਕਟਰ, ਰਾਸ ਅਡੇਅਰ, ਹੈਰੀ ਟੈਕਟਰ, ਲੋਰਕਨ ਟਕਰ (ਕਪਤਾਨ), ਕਰਟਿਸ ਕੈਂਫਰ, ਗੈਰੇਥ ਡੇਲਾਨੀ, ਜਾਰਜ ਡੌਕਰੇਲ, ਮਾਰਕ ਅਡੇਅਰ, ਬੈਰੀ ਮੈਕਕਾਰਥੀ, ਮੈਥਿਊ ਹੰਫਰੀਜ਼, ਜੋਸ਼ੂਆ ਲਿਟਲ, ਕ੍ਰੇਗ ਯੰਗ, ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਵ੍ਹਾਈਟ, ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਕੈਲਿਟਜ਼, ਸੈਮ ਟੌਪਿੰਗ।
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਟੀਮ: ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੇਨੇਟ, ਤਦੀਵਾਨਾਸ਼ੇ ਮਰੁਮਣੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿਆਨ ਬਰਲ, ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ (ਕਪਤਾਨ), ਡੀਓਨ ਮਾਇਰਸ, ਟੋਨੀ ਮੁਨਿਓਂਗਾ, ਤਾਸ਼ਿੰਗਾ ਮੁਸੇਕੀਵਾ, ਬ੍ਰੈਡ ਇਵਾਨਸ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਮਸਾਕਾਦਜ਼ਾ, ਗ੍ਰੀਮ ਕ੍ਰੇਮਰ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਬਾਨੀ, ਰਿਚਰਡ ਨਗਾਰਵਾ, ਬੈਨ ਕੁਰਾਨ, ਕਲਾਈਵ ਮਡਾਂਡੇ, ਟੀਨੋਟੈਂਡਾ ਮਾਫੋਸਾ।