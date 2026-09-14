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ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, 40 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ

ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਟੇਲਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਮ ਕ੍ਰੀਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ZIMBABWE ODI SQUAD
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਟੀਮ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2026 at 6:02 PM IST

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ਹਰਾਰੇ: ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਕਪਤਾਨ ਰਿਚਰਡ ਨਗਾਰਾਵਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਲਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਿਕੋਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।

ZIMBABWE ODI SQUAD
ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਟੇਲਰ (IANS)

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 15, 18 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਈਸੀਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਉੱਭਰਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਦੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ

ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਟੇਲਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਮ ਕ੍ਰੀਮਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 40 ਸਾਲਾ ਟੇਲਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਐਂਡੀ ਫਲਾਵਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 81 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਟੇਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 207 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 35 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 6704 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 11 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 39 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ।

ZIMBABWE ODI SQUAD
ਗ੍ਰੀਮ ਕ੍ਰੈਮਰ (IANS)

ਗ੍ਰੀਮ ਕ੍ਰੀਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਖੇਡੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀ-20ਆਈ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਵਨਡੇ 2011 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਗ੍ਰੀਮ ਕ੍ਰੀਮਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 96 ਵਨਡੇ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 119 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ:

ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ (ਕਪਤਾਨ), ਬੇਨ ਕੁਰਾਨ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ, ਬ੍ਰੈਡ ਇਵਾਨਸ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਟੇਲਰ, ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੇਨੇਟ, ਕ੍ਰੇਗ ਇਰਵਿਨ, ਅਰਨੈਸਟ ਮਾਸੁਕੂ, ਗ੍ਰੀਮ ਕ੍ਰੀਮਰ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਾਇਆ, ਨਿਊਮੈਨ ਨਿਆਮਹੂਰੀ, ਰਿਆਨ ਬਰਲ, ਤਾਦੀਵਾਨਾਸ਼ੇ ਮਾਰੂਮਾਨੀ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਮਾਸਾਕਾਦਜ਼ਾ, ਵੇਸਲੇ ਮਾਧੇਵੇਰੇ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ:

ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ (ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ), ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ, ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ, ਜੋਏਲ ਡੇਵਿਸ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਪੈਂਸਰ ਜੌਹਨਸਨ, ਓਲੀਵਰ ਪੀਕ, ਮੈਥਿਊ ਰੇਨਸ਼ਾ, ਬਿਲੀ ਸਟੈਨਲੇਕ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ (ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ), ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ:

  • ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ: 15 ਸਤੰਬਰ, ਹਰਾਰੇ
  • ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ: 18 ਸਤੰਬਰ, ਹਰਾਰੇ
  • ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ: 20 ਸਤੰਬਰ, ਹਰਾਰੇ

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ZIMBABWE ODI SQUAD

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